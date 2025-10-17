Avanzan Canadá y México en cooperación

México y Canadá acordaron fortalecer la cooperación agroalimentaria, en el marco del encuentro del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, con el ministro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, Heath MacDonald.

Berdegué y MacDonald sostuvieron un encuentro el pasado 14 de octubre en nuestro país, como parte del Plan de Acción Canadá-México 2025-2028. Dialogaron sobre las relaciones bilaterales y fortalecer los lazos de cooperación y comercio. “México y Canadá buscan continuar fortaleciendo su papel como socios estratégicos en el comercio agroalimentario global, fomentando un sector sostenible, inclusivo y en crecimiento”, destacó la embajada canadiense.

Se informó que ambos destacaron la importancia estratégica de la relación México-Canadá “para garantizar sistemas alimentarios sostenibles, resilientes e inclusivos”.