Avanzan en construcción de vías férreas en el país

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, presentó avances de las distintas obras de vías férreas en todo el país, además aseguró que se cumplen con todas las normas para el Tren Maya de carga.

Como parte del Plan México, destacó la construcción de nueva infraestructura ferroviaria a través del agrupamiento de ingenieros militares en alrededor de mil 400 kilómetros de nuevas vías, que van de Irapuato a Guadalajara; de Querétaro a San Luis Potosí; de San Luis Potosí a Saltillo; y de Mazatlán a Los Mochis.

También mencionó que se concluyeron los estudios de ingeniería básica de la primera etapa, que fueron alrededor de casi 800 kilómetros, de Ciudad de México a Pachuca; Ciudad de México a Querétaro; Querétaro a Irapuato; y de Saltillo a Nuevo Laredo.

Señaló el general Vallejo que la infraestructura de carga del Tren Maya lleva un avance del 25 %, con todos los permisos ambientales respectivos.

Para la construcción de nuevos tramos ferroviarios en el país, el Gobierno Federal ha realizado 26 asambleas informativas en 12 comunidades, así como 70 asambleas con la participación de tres mil 500 personas.