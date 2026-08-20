Avanzan inversiones y polos de desarrollo: CSP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que avanzan las inversiones y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi), como es el caso del ubicado en Zapotlán, Hidalgo, el cual ya suma 147 mil mdp en inversiones, contemplando 191 mil empleos y al que la empresa DEWA destinará 10 mil 106 millones de pesos (mdp). Además de que la Cooperativa Cruz Azul invertirá seis mil 500 mdp para reactivar la planta cementera de Tula, que generará 14 mil 200 empleos directos e indirectos.

“Es un Polo muy importante, son 10 mil mdp sólo para la urbanización y después vienen las inversiones también de las empresas. Además de la puesta en operación de la planta de Cruz Azul que durante muchos años por razones internas se quedó sin utilizar. Es una buena noticia para Hidalgo y para el país”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, detalló que en el Podecobi de Zapotlán los 147 mil mdp son parte de 130 proyectos que generarán 191 mil empleos, lo que forma parte de los proyectos estratégicos para la entidad impulsados por el Gobierno de México como la construcción del Tren México-Pachuca, el Plan Hídrico del Valle del Mezquital y otros Polos de Desarrollo.

Por ello, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo a Hidalgo, ya que, señaló, ha permitido que la entidad esté en los primeros lugares en crecimiento industrial y actividad económica.

Plantea incrementar monto de Tarjeta Bienestar Paisano

En otro tema, la mandataria evalúa aumentar el monto de la Tarjeta Bienestar Paisano, implementada a través de la estrategia México Te Abraza para ayudar a personas migrantes a regresar a sus países de origen o trasladarse a otros estados del país.

“Sí lo hemos planteado, incluso no sé si ya lo aumentamos, lo voy a revisar. La tarjeta tiene el objetivo de que lleguen a su destino, de que se pone transporte muchas veces por parte de Migración, si llegaron, por ejemplo, a Tapachula. Allí fueron deportados, ahí los atendemos, se les lleva a un lugar más céntrico donde puedan tomar sus autobuses para llevarlos al lugar de donde quieren ellos llegar, normalmente quieren ir a ver a sus familias”, explicó.

La titular del Ejecutivo federal, indicó que actualmente la tarjeta otorga dos mil pesos para ayudar a personas migrantes en temas de transporte y alimentación en su paso por México. Y destacó que también se les ofrecen oportunidades de empleo, seguridad social y otros programas del Bienestar.

Claudia opina sobre diálogo de Harfuch ante la DEA

Así también, consideró que el director de la agencia antidrogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, tiene un doble discurso, pues el martes elogió al secretario Omar García Harfuch y en otras ocasiones, ha criticado acciones implementadas en materia de seguridad en México y ha acusado a al gobierno federal de proteger a grupos del crimen organizado.

La mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones del funcionario estadounidense Terry Cole, quien llamó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el marco de la primera jornada de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), “un socio confiable y un buen amigo de Estados Unidos”.

“Hace elogios de que es un socio confiable, pero resalta que a la vez el mismo director de la DEA en otras ocasiones, insiste en que hay protección de miembros del gobierno hacia grupos del crimen organizado y también vínculos de políticos con el crimen organizado. ¿No son doble discurso el que está manejando el director de la DEA?”, se le preguntó a la presidenta.