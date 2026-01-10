Avanzan jornadas de paz en Guerrero, destaca Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reportó un avance en las jornadas de paz en Guerrero.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 9 de enero en Acapulco, Rodríguez Velázquez indicó que este municipio es prioritario al igual que Chilpancingo.

Rosa Icela Rodríguez apuntó que se efectuaron 29 jornadas de paz en la entidad y para la primera quincena de enero se tiene considerado la instalación de los consejos de paz y atención a las causas.

Como parte de la atención a las causas de la violencia, la secretaria de Gobernación mencionó que en 2025 las mesas de paz en Guerrero sesionaron de manera itinerante y de forma presencial en las ocho regiones del estado, donde en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno se generaron acciones de seguridad.

“315 sesiones estatales, interestatales y dos mil 130 reuniones regionales donde se alcanzaron diversos acuerdos”, indicó.

Se desplegó todo un esfuerzo interinstitucional para brindar 186 mil atenciones en Acapulco y Chilpancingo, destacó la titular de Segob al mencionar también visitas a casa por casa, instalación de 29 comités de paz, 50 ferias de paz, y recuperación en conjunto con la población y autoridades locales de 37 espacios públicos, así como los Tianguis de Bienestar.

Como parte del programa Sí al Desarme Sí a la Paz, se han intercambiado 149 armas de fuego por dinero en efectivo.

Lamenta asesinato de periodista Carlos Castro

Así también, Rosa Icela Rodríguez Velázquez lamentó el asesinato en Poza Rica, Veracruz, del reportero de nota roja Carlos Castro, e indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes.

Rodríguez Velázquez comentó que el periodista abandonó las medidas de protección que tenía por su labor.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y protección Ciudadana, señaló que la Segob y él han tenido comunicación permanente con la gobernadora Rocío Nahle: “Vamos a coadyuvar a la Fiscalía General de Justicia del estado, que es quien lleva el caso, a la Fiscalía de Veracruz para dar con los responsables”.

La secretaria de Gobernación indicó que Carlos Castro tenía en 2024 medidas de protección de parte del mecanismo estatal de protección a periodistas, pero él las abandonó.

Añadió que hay coordinación con la familia y con sus compañeros para la investigación, “de manera que no haya impunidad”.

“Estaremos pendientes para la atención de este caso lamentable”, expresó la titular de la Segob.