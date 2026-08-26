Avanzan México y Corea en ingeniería aeroespacial

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), finalizó su gira por Corea, donde ambos países acordaron estrechar los lazos bilaterales, compartir conocimiento y avanzar en temas de ingeniería aeroespacial, inteligencia artificial, gobernanza digital, defensa y seguridad.

El canciller Velasco finalizó su gira oficial de dos días por ese país, donde sostuvo diversas reuniones para fortalecer intercambios académicos, educativos, científicos, tecnológicos, de innovación e inversiones.

La SRE destacó esta visita de Velasco al país asiático, “orientada a fortalecer los vínculos económicos e impulsar la cooperación en sectores estratégicos”.

“El secretario destacó la importancia que reviste el próximo viaje del presidente Lee Jae Myung a México considerando que, desde hace una década, ningún mandatario coreano lo ha hecho”, refirió.

Entre sus encuentros, el titular de la SRE se reunió con su homólogo coreano, Cho Hyun, con quien dio seguimiento a iniciativas para ampliar los vínculos políticos, económicos y de cooperación.

También tuvo un encuentro con Wi Sung-lac, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Corea, con quien intercambió puntos de vista sobre el entorno internacional y regional.

Velasco se reunió también con la vicepresidenta de Relaciones Exteriores del Centro de Diplomacia Científica del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), So Young Kim, y con el director de la Oficina de Desarrollo Internacional, Han Seung Hun.

En el ámbito económico, la Cancillería informó que se reunió con ejecutivos de empresas coreanas líderes instaladas en México. “El secretario destacó las ventajas competitivas y el clima favorable para la inversión que ofrece nuestro país”, mencionó.