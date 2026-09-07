Avión de Amazon se incendia; cinco muertos

Un avión de carga de Amazon se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, causando la muerte de al menos cinco personas al chocar contra varios vehículos y incendiarse, informaron las autoridades.

Habitantes del sector de Perimeter Road, al sur de South 3rd Street, alertaron después de escuchar lo que parecía una explosión y observar de inmediato una columna de humo denso que se elevaba hacia el cielo.

La emergencia involucró a una aeronave de carga plenamente identificada con el logo de la empresa Amazon, la cual terminó envuelta en llamas a pocos metros de la pista de aterrizaje.

Lesionados

La aeronave se salió de la pista alrededor de las 14:00 horas tras llegar procedente de San Juan, Puerto Rico. Cinco personas fallecieron, tres resultaron gravemente heridas y otras dos fueron hospitalizadas con lesiones menos graves, según informaron las autoridades del condado de Miami-Dade.

El jefe del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade señaló que algunas personas quedaron atrapadas dentro de los vehículos. El piloto y el copiloto también quedaron atrapados en el avión. Los bomberos seguían trabajando para controlar una fuga de combustible en el avión varias horas después del accidente.

Más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade acudieron al lugar.