Una avioneta se desplomó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional del Norte, en el municipio de Apodaca. Hasta el momento no se ha informado sobre el saldo de víctimas o lesionados.

La aeronave terminó envuelta en llamas a un costado de la carretera a Nuevo Laredo, situación que generó una movilización de corporaciones de rescate estatales y municipales. Los primeros reportes del accidente se recibieron alrededor de las 13:50 horas de del miércoles.

Información preliminar refiere que la aeronave habría presentado fallas antes de impactarse contra el suelo; sin embargo, las causas del percance no han sido confirmadas por las autoridades.

El siniestro ocasionó afectaciones a la circulación vehicular en ambos sentidos de la carretera, donde se concentran las labores de atención a la emergencia.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas viajaban a bordo, así como su matrícula, procedencia y destino.