Avioneta se desploma en carretera de Reynosa

Una avioneta se desplomó en la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura del ejido General María Anaya, dio a conocer la Vocería de Seguridad de Tamaulipas

Se informó que la aeronave es propiedad privada, y hasta el cierre de información, se hablaba de una persona muerta y al menos dos lesionadas, aunque las autoridades no confirmaron estas cifras.

Trascendió que el piloto de nombre Gilberto Solís sería la persona que perdió la vida, mientras que entre los pasajeros se encontraría el empresario José Armando Cantú Barragán.

La avioneta cuenta con la matrícula XB-BZK, sin que hasta el momento se brinde información a quien pertenece la unidad.

Cuerpos de auxilio se trasladaron al lugar de los hechos, donde localizaron la aeronave que mostraba la parte frontal destruida.