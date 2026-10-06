Avioneta usada por gobernador se desploma

Una aeronave que utilizaba con frecuencia el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, desapareció de los radares el domingo 4 de octubre tras despegar de Tepic y fue localizada la tarde del lunes en la zona serrana de Ixtlán del Río; la Fiscalía General del Estado (FGE) no descarta que el hecho pueda estar vinculado a un intento de asesinato contra el mandatario.

La aeronave es una avioneta Cessna Citation I/SP, matrícula XB-BAR que la tarde del domingo despegó del Aeropuerto Internacional Amado Nervo y minutos después perdió contacto, por lo que se inició una búsqueda en torno a su última ubicación.

Se informó que la aeronave se dirigía a la ciudad de Aguascalientes y en ella solo viajaban el piloto y el copiloto, quienes perdieron la vida cuando se desplomó cerca de la comunidad de Los Mezquites; el piloto fue identificado como Óscar Quezada, y el copiloto como Ángel Ricardo Granados Vargas.

Personal de la Policía Estatal y bomberos del estado llegaron hasta el lugar del incidente, en una zona de difícil acceso, y resguardaron la escena en espera de los peritos forenses; aunque la Fiscalía de Nayarit abrió una carpeta de investigación por lo sucedido también se dio vista a la Fiscalía General de la República por tratarse de un asunto de aeronáutica.

Investiga FGE de Nayarit caída de aeronave

Según el registro de vuelo de la aeronave que despegó cerca de las 16:00 horas del domingo, tras 18 minutos en el aire modificó el rumbo para, aparentemente, tratar de regresar a Tepic; después de eso desapareció.

Aunque las causas del accidente no han sido determinadas por las autoridades aeronáuticas, la FGE no descarta que el hecho pueda estar relacionada con un posible atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro, ya que se cuenta con información al respecto obtenida de grupos delictivos.

La fiscal Ludmila Heredia Verdugo, explicó que durante la detención reciente de un presunto delincuente fueron asegurados cinco teléfonos celulares en los que se localizó información sobre vuelos realizados por funcionarios estatales, incluyendo las matrículas de las aeronaves, los horarios y los nombres de quienes las abordaron.

Gobernador usaba aeronave ocasionalmente

Heredia reveló que el gobernador utilizaba ocasionalmente la avioneta que se desplomó en Ixtlán del Río, por lo que la hipótesis sobre un ataque se mantiene abierta.

La fiscal señaló que Ixtlán del Río es una zona donde se ha detectado tráfico de armas y operaciones de grupos delictivos y sugirió que el hecho de que exista un video del momento del accidente, en una zona tan apartada y de difícil acceso es motivo de sospecha.