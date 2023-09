Avisa AMLO cambios en gabinete

AMLO dijo que aún no sabe exactamente cuántos funcionarios dejarán el gobierno. El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo lunes dará a conocer los relevos en su gabinete, tras la renuncia de funcionarios que buscan alguna candidatura en el próximo proceso electoral.

Desde Palacio Nacional, el ejecutivo federal compartió este viernes que va a empezar a nombrar a los sustitutos correspondientes, aunque dijo que aún no sabe exactamente cuántos funcionarios dejarán el gobierno.

Indicó que algunos de los que han hecho oficial su salida son el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien buscará la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Sheffield, ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, quien aspira a la gubernatura de Guanajuato, Javier May, quien renunció hace unas semanas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para buscar ser gobernador de Tabasco.

Agregó que aún no se formaliza la salida de Rocío Nahle, de la Secretaría de Energía y confió en que Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, no dejará su puesto en el gabinete.