Ayudarán a sectores afectados por aranceles

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este miércoles medidas para ayudar a los sectores siderúrgico y maderero, dos de los más afectados por los aranceles de EE. UU. lo que los analistas interpretan como una señal de que Ottawa no espera llegar a un acuerdo comercial con Washington en el corto plazo.

Carney dijo en un anuncio realizado en Ottawa que Canadá limitará las importaciones de acero para impulsar la demanda de la siderurgia nacional.

Para los países que no tienen acuerdos de libre comercio con Canadá, las cuotas serán rebajadas al 20 % con respecto a las de 2024, mientras para aquellos con acuerdos, excepto México, la cifra será del 75 %.

Canadá mantiene un arancel del 25 % al acero importado de EUA en respuesta al gravamen del 50 % que Washington aplica a los productos canadienses.

En los últimos meses, el gobierno canadiense se había concentrado en negociar con la Unión Americana una reducción de los aranceles al sector del acero.