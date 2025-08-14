Ayuntamiento inicia proceso administrativo contra PRI

El presidente municipal de Pachuca, Jorge Reyes, confirmó que se inició un procedimiento administrativo de ejecución en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el incumplimiento en el pago del impuesto predial, cuyo adeudo asciende a 802 mil 450 pesos.

El edil señaló que desde hace tres años el partido tricolor dejó de pagar este impuesto, por lo que la deuda acumulada ya se encuentra en manos del Tribunal de Justicia Administrativa.

Indicó que este es un caso más, similar a los que se tienen contra otras personas que no cumplen con este impuesto, y precisó que el primer paso fue solicitar al partido que realizara el pago de sus adeudos.

Sin embargo, ante la falta de cumplimiento, se inició el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, el proceso que podría derivar en un embargo.

Aclaró que, por el momento, no se puede ejecutar hasta que el tribunal resuelva. No obstante, en la mayoría de estos casos las resoluciones suelen ser favorables para el municipio y concluyen en un acuerdo de pago, lo que podría suceder también en esta situación.