Ayuntamiento se deslinda de detención de director

El Ayuntamiento de San Felipe Orizatlán, Hidalgo, se deslindó de la detención del director del Registro Civil de ese municipio por el delito de narcomenudeo.

De acuerdo con la administración municipal, la aprehensión de Juan de Dios “N”, quien se desempeñaba como director del Registro del Estado Familiar, no guarda relación con sus funciones como servidor público, donde se desempeñaba con profesionalismo.

Indicó que el Ayuntamiento se mantendrá atento a las acciones y determinaciones de la autoridad judicial, al tiempo que transcurre el plazo de 48 horas con el que cuenta el Ministerio Público (MP) para definir su situación legal.

El funcionario fue detenido el jueves a través de un cateo realizado por elementos de la Policía Investigadora de la Procuraduría de Justicia, quienes llevaron a cabo la detención de Juan de Dios “N” y de un menor de edad por el delito de narcomenudeo.

Al momento se mantiene la investigación para determinar la situación del exfuncionario, en tanto que el Ayuntamiento nombró a un encargado en el cargo.