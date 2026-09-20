Bachelet se retira de la carrera por liderar la ONU

La expresidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció este sábado que ha decidido no continuar con su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“No me arrepiento de haber asumido este gran desafío. Ayudamos a colocar en la agenda mundial la convicción de que el próximo secretario general debe ser una mujer de América Latina”, señaló la ex alta comisionada de Derechos Humanos en un mensaje difundido en redes sociales.

La decisión de renunciar la adoptó luego de que este viernes solo obtuvo un voto de apoyo en la tercera encuesta del Consejo de Seguridad del organismo internacional.

Explicó además que “algunos pueden creer que este no era el momento adecuado para el tipo de candidatura que buscaba representar, en un momento en que soplan fuertes vientos contra principios como el multilateralismo; contra el derecho internacional, que está siendo violado repetidamente; contra la realidad del cambio climático, que algunos continúan haciendo negar a pesar de la evidencia científica; y contra la democracia y los derechos humanos, que están bajo amenaza”.

Insistió en que “fue precisamente el momento de levantar nuestra voz en defensa de estos principios, que he colocado con orgullo en el corazón de mi candidatura”.

Agradeció el apoyo, especialmente el del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su generosidad y convicción. “También quiero dar las gracias al pueblo de Chile, y a los ciudadanos de todo el mundo, que han expresado su cariño y apoyo”, indicó, sobre una candidatura que no fue apoyada por el gobierno chileno del ultraderechista José Antonio Kast.