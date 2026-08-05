Bachilleratos militarizados seguirán operando: SEG

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) garantizó que los seis planteles del Bachillerato Bivalente Militarizado (BBM) que funcionan con recursos públicos, seguirán operando en esta entidad.

Más de 3 mil 500 estudiantes inscritos en esas escuelas continuarán sus estudios con normalidad, aseveró.

Las familias de los alumnos “pueden tener la certeza de que este modelo educativo público sigue operando conforme a la ley”, señaló la dependencia en un comunicado.

Tras analizar los oficios emitidos por la SEP en julio de 2026, la SEG concluyó que las disposiciones contenidas en dichos documentos están dirigidas principalmente a instituciones de educación básica y a escuelas particulares.

La SEG expuso que en esta entidad no existen escuelas particulares militarizadas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

La SEG señaló que mantendrá el diálogo y la coordinación con la Secretaría de Educación Pública para atender cualquier disposición que resulte aplicable.