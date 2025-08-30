Baja riesgos de contagio de bancos señalados por EE. UU.

El riesgo de contagio al sistema financiero por parte de los bancos señalados por supuestas operaciones de lavado de dinero, por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se ha desvanecido gradualmente, dijo Fitch.

En un análisis, la agencia resaltó que el tema se mantendrá como señal de alerta para las instituciones bancarias en el país.

“Fitch considera que los riesgos potenciales de lavado de dinero seguirán siendo una preocupación constante para el sistema financiero”, dijo.

De acuerdo con la agencia, a pesar del golpe reputacional que significó el señalamiento contra CIBanco e Intercam, en términos generales, la tendencia de crecimiento de los depósitos de clientes se mantuvo en los bancos grandes con un aumento de 2 % en cifras anuales al segundo trimestre de 2025,

“Los efectos de las acciones de FinCEN en bancos más pequeños y especializados parecen haber sido poco significativos. Los bancos identificados por FinCEN experimentaron una caída de 18 % en los depósitos al segundo trimestre, en comparación con mayo de 2025”, explicó.

De acuerdo con Fitch Ratings, se anticipa que el desempeño del sistema bancario mexicano se mantendrá sólido en el corto plazo, ya que los bancos operan en 2025 con niveles robustos de capitalización y liquidez, diseñados como un colchón frente al crecimiento esperado en los activos ponderados por riesgo y los riesgos macroeconómicos que evolucionan rápidamente.

“Sin embargo, Fitch prevé que el desempeño financiero de la industria se deteriore de manera moderada, debido al menor crecimiento del PIB derivado de los aranceles”, indicó.

La firma recordó que el crecimiento constante de la cartera de crédito y el control en los costos de riesgo ayudaron a impulsar buenos resultados para los bancos mexicanos en el segundo trimestre de 2025.