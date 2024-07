Bajan a diputado electo del PVEM

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Luis Alberto Carballo Gutiérrez, quien ganó una diputación federal por el Partido Verde, es inelegible para ocupar el cargo ya que es deudor alimentario moroso.

En primera instancia, la Sala Regional de Toluca revocó la constancia de mayoría al diputado electo por el distrito 23 de Lerma, Estado de México, por encontrarse en este supuesto.

La decisión de la sala regional fue confirmada por unanimidad del pleno de la Sala Superior del TEPJF.

La magistrada presidenta, Mónica Soto, señaló que al momento de solicitar la candidatura, la persona no cumplía con el requisito de elegibilidad porque ya estaba en el padrón de deudores.

“Para que se levante la suspensión de los derechos político-electorales de la persona deudora alimentaria morosa, es necesario la existencia de una declaratoria judicial que le defina que no existen adeudos; por lo que los actos que haya desplegado para cumplir con sus obligaciones, por sí mismos son insuficiente para lograr el cometido, pues en el caso no hay constancia judicial que así lo respalde, sino meras manifestaciones del impugnante, en el sentido de que solicitó el levantamiento de la medida, la cual no ha sido resuelta favorablemente”, apuntó.

“Con la posición que asumo refrendo el compromiso de tutelar el interés superior de las personas afectadas ante el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, a fin que la satisfacción de tal prerrogativa no quede en un remedio provisional y que las condiciones entregadas sean realmente eficaces, y dirigidas a consolidar un cumplimiento regular de las obligaciones con la niñez, la adolescencia, y cualquier persona que se encuentre en el supuesto acreedor”, expresó.