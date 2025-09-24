Bajaron homicidios diarios en Sinaloa: García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en Sinaloa en promedio diario los homicidios pasaron de 5.9 en octubre de 2024 a 3.5 en septiembre de 2025.

En redes sociales, el funcionario señaló que en lo que va del mes se han cometido menos de la mitad de los homicidios ocurridos en octubre.

“En este periodo han sido detenidas 1,752 personas, se aseguraron 3,658 armas de fuego y más de 95 toneladas de droga. Los titulares de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_ seguiremos visitando la entidad hasta que tengamos los resultados que todos queremos”, resaltó en redes sociales.

Gobierno informará semanalmente sobre seguridad en Sinaloa

En la sesión del Gabinete de Seguridad Federal que encabezó, García Harfuch se ofreció a los empresarios y dueños de medios de comunicación informar en forma semanal sobre los avances que se tienen en materia de seguridad en Sinaloa.

Al salir de la reunión, celebrada en la Base Aérea Militar, el gobernador Rubén Rocha Moya indicó que en respuesta a los planteamientos de los empresarios y directores de medios, la divulgación de los avances que se tengan para restablecer la paz y la tranquilidad será en forma semanal.

Comentó que será a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad como se dará a conocer la información cada semana, para no esperar que el Gabinete de Seguridad Federal sesione en esta ciudad para que se den a conocer los avances.

Rocha Moya externó que lo importante en esta nueva sesión del Gabinete de Seguridad Federal, fue la participación de los empresarios y directores de los medios de comunicación, donde surgieron las propuestas, con la intención de informar a la población en tiempos más prudentes y no esperar que esto sea mensual.

Adelantó que será en el transcurso de esta semana cuando se defina los días en los que se va a tener las reuniones con los medios de comunicación para compartirles los datos que se tengan en la materia.