Bala perdida mata a adulta mayor en Sinaloa

En un ataque a balazos contra una casa de dos pisos, en la colonia Diez de Mayo, en Culiacán, cuya fachada, puertas y ventanas presentaron severos daños, una vecina que se encontraba reunida con familiares en el interior de otro inmueble resultó muerta por una bala perdida.

Los elementos de la policía y del ejército que acudieron al lugar de los hechos fueron notificados de que en una casa que se ubica frente a la que fue objeto de un ataque, una adulta mayor de nombre Ascensión “N”, de 85 años de edad, había resultado herida en la cabeza por una bala perdida.

El personal militar y los socorristas de la Cruz Roja que le brindaron los primeros auxilios no lograron estabilizar a la adulta mayor, la cual falleció en el interior de su casa, al ser alcanzada por una de las balas perdidas cuando se encontraba reunida con sus familiares, entre ellos varios menores de edad.