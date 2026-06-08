Balean a aspirante a presidencia de comisariado ejidal

Higinio Gutiérrez Luna, aspirante de la planilla azul a la presidencia del Comisariado Ejidal de Santa María Chimalhuacán, fue baleado en el centro del municipio, en vísperas de una asamblea ejidal marcada por la controversia sobre la presunta donación irregular de un predio al gobierno municipal.

De acuerdo con reportes policiales, los hechos ocurrieron sobre la calle Aldama esquina con Ignacio Zaragoza, cuando la víctima salía de un domicilio de otro ejidatario.

En ese momento, dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta le dispararon y posteriormente huyeron del lugar.

Gutiérrez Luna, de 63 años, resultó lesionado por al menos un impacto de arma de fuego en el abdomen, por lo que fue auxiliado por servicios de emergencia y trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.