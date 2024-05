Alexei Ruiz, hijo del candidato de la coalición Morena-PVEM-PT a la presidencia municipal de Metepec, Óscar Ruiz Díaz, fue lesionado con un arma de fuego durante la madrugada de ayer sábado, presuntamente tras una persecución de policías en el barrio de San Lorenzo Coacalco.

El hijo del candidato fue hospitalizado tras recibir tres impactos de bala y de acuerdo con la versión de la víctima fue una persecución que inició sin motivo aparente. En un video grabado mientras recibía atención médica a bordo de una ambulancia, dijo que la patrulla chocó su vehículo Nissan Versa color blanco, cerca de las 03:30 o 04:00 de la mañana.

“De inmediato me comenzaron a disparar y yo como acción (respuesta) corrí; fue cuando me persiguieron y un servidor público (un policía) me gritó que me iba a matar”, afirmó.