Balean a jueza del Tribunal Superior de Justicia

La jueza de Ejecución Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), Isis Peralta Salvador, fue atacada a balazos la mañana del miércoles, en Acapulco.

Alrededor de las siete de la mañana, en el fraccionamiento Costa Azul, a pasos de la Costera Miguel Alemán, Peralta Salvador fue atacada a balazos por dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

El reporte indica que la jueza fue herida, sin embargo, alcanzó a salir de su camioneta y pedir ayuda.

La jueza iba acompañada de su hijo, quien resultó ileso.

La camioneta quedó estacionada y, según el reporte, tenía siete impactos de bala.

Peralta fue trasladada a un hospital privado donde se reporta estable.

La juzgadora se ha dejado ver con, Félix Salgado Macedonio, senador de la República y padre de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.