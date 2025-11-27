Balean a miembros de la GN cerca de la Casa Blanca

Un tiroteo se reportó afuera de la Casa Blanca con al menos dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos herido. Medios locales indicaron que ocurrió en el centro de Washington, D.C.

“ABC7” mencionó que dos militares uniformados fueron baleados en el centro de Washington, cerca de la Casa Blanca.

Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han permanecido en Washington, DC, durante meses como parte de la ofensiva anticrimen del presidente Trump en la capital de la nación.

Según un oficial de la policía de DC, se produjo un tiroteo a las 14:20 horas, horario del este, en la entrada de la estación de metro Farragut West. “La escena está asegurada. Un sospechoso está bajo custodia”, dijo el Departamento de Policía Metropolitana.

Gobernador reporta “informes contradictorios”

Por lo anterior, el gobernador de Virginia occidental, Patrick Morrisey, reportó “informes contradictorios” sobre la salud de los dos guardias que resultaron heridos.

Ello, luego de que en un primer informe Morrisey señaló que “con gran pesar confirmamos que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron tiroteados en Washington D. C. han fallecido a causa de sus heridas”, posteó en la red social X.

Sin embargo, poco después, el gobernador dijo que “estamos recibiendo informes contradictorios sobre el estado de nuestros dos miembros de la Guardia y proporcionaremos más información cuando dispongamos de datos más completos”.

“Nuestras oraciones están con estos valientes militares, sus familias y toda la comunidad de la Guardia”, añadió.

Así también, medios estadounidenses reportaron que el hombre que disparó contra dos elementos es un hombre de nacionalidad afgana que ingresó al país en 2021.

CBS News identificó al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años.

Pentágono anuncia envío de 500 militares más

Además, Estados Unidos desplegará 500 militares adicionales en Washington tras el ataque a tiros en contra de dos miembros de la Guardia Nacional en la ciudad, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el miércoles pasado durante una visita a República Dominicana.

El incremento que tienen planeado de tropas elevará a más de dos mil 500 los agentes de la Guardia Nacional desplegados en la capital estadounidense.