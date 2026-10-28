Balean antigua casa de campaña de Rocha

La residencia que sirvió de casa de campaña del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, en la colonia Chapultepec, fue blanco de un ataque con armas automáticas la noche del lunes pasado, por lo que vecinos reportaron que vehículos que se encontraban en su interior resultaron dañados.

Ninguna autoridad de seguridad municipal, estatal o federal emitió un reporte de estos hechos que causaron temor entre los residentes de la calle Francisco Márquez, quienes escucharon por varios minutos continuas detonaciones de armas automáticas.

Autoridades

Los datos que se conocen es que solamente personal del Ejército se presentó varios minutos después de las continuas descargas de armas de fuego que dañaron la fachada y unidades motrices que había en su interior, esto para verificar si había personas lesionadas.

Cabe recordar que la mañana del pasado sábado 9 de mayo del año corriente, la antigua casa de Rocha Moya, ubicada en la calle de Lago Cuitzeo colonia las Quintas, fue objeto de un ataque a balazos que dañó puertas, ventanas y la fachada.

En este hecho, fue la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado que confirmó que la residencia que, desde hace diez años, la mantiene deshabitada la familia del entonces mandatario estatal con licencia, por lo que no hubo personas lesionadas.