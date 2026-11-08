Balean restaurante del periodista Ignacio Santiago

El periodista y director del medio de comunicación Pluma Digital, Ignacio Santiago, denunció que la mañana del sábado fue baleado su restaurante de mariscos en Juchitán de Zaragoza, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

A través de un video, informó que los disparos contra su negocio fueron ejecutados por dos hombres a bordo de una motocicleta.

Ignacio Santiago, quien cuenta con medidas cautelares, atribuyó esta agresión a su labor periodística; pero también afirmó que fue víctima de extorsión, en la que se le exigía el pago de 50 mil pesos por cobro de piso. Extorsión, dijo, que se negó a pagar.