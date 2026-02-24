Banamex extiende cierre de sucursales a Michoacán

Ante los hechos de violencia del domingo en Jalisco tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, “El Mencho”, Banamex amplió el cierre de sus sucursales a Michoacán y en los municipios de Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta, en Nayarit, y reiteró que no tendrá operaciones presenciales en el estado de Jalisco, en una jornada en la que la mayoría de las instituciones bancarias del país tampoco abrieron sus puertas.

El banco informó que las sucursales ubicadas en Michoacán y en los municipios de Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, decisión que se suma al cierre total de oficinas en Jalisco, donde no habrá operaciones bancarias presenciales durante la jornada.

Banamex reiteró que la integridad física de sus clientes y colaboradores es prioritaria, por lo que tomó la determinación de suspender actividades en las zonas referidas, mientras se mantiene atento a la evolución de la situación en cada entidad.