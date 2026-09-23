Banca Dorada busca sumar apoyo para niños con cáncer

Con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer infantil y movilizar a la sociedad en apoyo de niñas, niños y sus familias, fue inaugurada la Banca Dorada en Casa Chiapas CDMX, como parte de las actividades de Septiembre Dorado, mes de concientización sobre esta enfermedad.

La inauguración se realizó a las 12:00 horas en Casa Chiapas CDMX, ubicada en Toledo 22, colonia Juárez, donde la banca se convertirá en un símbolo de esperanza y de la necesidad de mantener visible el cáncer infantil durante este mes.

En entrevista para Cuarto Poder, Karina Niño de León, presidenta de la Mesa Directiva de AMANC Chiapas, explicó que la iniciativa busca principalmente transmitir el mensaje de que una detección oportuna puede hacer una diferencia fundamental para los menores que enfrentan la enfermedad.

“Lo que queremos es llevar la sensibilización, que todo el mundo se entere de que un cáncer infantil, si es detectado a tiempo, es curable. También queremos que todo el estado se una para apoyar a nuestros chiquititos que tienen esta terrible enfermedad”, señaló.

Tendrá presencia en 10 municipios de Chiapas

La Banca Dorada tendrá presencia en 10 municipios de Chiapas. Entre los mencionados por Karina Niño de León se encuentran Motozintla, Pichucalco, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, con la intención de extender desde distintos puntos del estado el llamado a la concientización y a la solidaridad.

La presidenta de AMANC Chiapas advirtió que uno de los principales obstáculos para las familias es la dificultad para continuar los tratamientos, especialmente para quienes viven lejos de los centros hospitalarios y deben enfrentar largos desplazamientos y gastos adicionales.

Niño de León señaló que actualmente se habla de más de 400 casos de cáncer infantil en Chiapas, además de nuevas sospechas que se presentan de manera constante. Precisó que las condiciones geográficas y económicas pueden provocar que algunas familias abandonen los tratamientos oncológicos.

Ante este panorama, explicó que uno de los proyectos de AMANC Chiapas es contar con un albergue que permita recibir a niñas y niños junto con sus familiares mientras reciben atención médica.

La organización también se sumó a Pulseras Doradas para promover la participación social y fomentar la donación altruista de sangre y plaquetas, otra de las necesidades que enfrentan los pacientes durante sus tratamientos.