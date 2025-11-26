Bancos rechazan a migrantes y refugiados

Un informe del Tecnológico de Monterrey revela la exclusión que enfrentan migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en México por parte de las instituciones bancarias. El estudio, elaborado junto con Acnur y titulado “Informe de Cultura Financiera: Inclusión y Remesas en el Noreste de México”, documenta que la mitad de esta población no posee servicios bancarios en el país.

De acuerdo con el texto, la razón principal de esta falta de acceso no es la ausencia de documentación, sino el rechazo directo de los bancos, a pesar de que la ley permite la apertura de cuentas con los documentos que portan.

Según los datos, 51 % de las personas encuestadas no tiene una cuenta bancaria, no por falta de interés o incapacidad económica, sino porque sus documentos migratorios no fueron reconocidos como válidos en sucursales.

Exclusión

De igual forma, el estudio indica que seis de cada 10 personas recibieron un “no” en ventanilla, pese a que las regulaciones mexicanas permiten abrir cuentas básicas con documentos como la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias. Es decir, la exclusión proviene de fallas operativas y criterios discrecionales, no del marco legal.

El informe muestra que, lejos de la narrativa que asocia migración con informalidad, 77 % de las personas entrevistadas tiene empleo en sectores productivos y 60 % cuenta con educación media o superior. Aun así, continúan enfrentando barreras que los obligan a vivir en un sistema financiero paralelo basado en efectivo.