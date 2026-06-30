Banqueros se suman a prevención de la trata

Con la Copa Mundial de Futbol de 2026 en marcha, el sector bancario mexicano puso en operación una estrategia nacional para fortalecer la detección de posibles casos de trata de personas y de operaciones financieras relacionadas con este delito, ante los riesgos que suelen acompañar a los eventos internacionales de gran escala.

La Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informaron que cerca de 100 mil colaboradores de las instituciones financieras están siendo capacitados para identificar señales de alerta y canalizar reportes sobre posibles casos de explotación.

La estrategia abarca más de 11 mil sucursales bancarias de las 54 instituciones afiliadas a la ABM, las cuales participan en acciones de sensibilización y prevención en todo el país.

Estrategia

El objetivo es fortalecer las capacidades del sistema financiero para detectar operaciones que pudieran estar vinculadas con redes de trata de personas y contribuir a la protección de posibles víctimas.

La estrategia se desarrolla en medio de las alertas emitidas por autoridades nacionales, entre ellas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), sobre los riesgos asociados con la trata de personas y el lavado de dinero.

Como parte del programa, la UNODC y el Consejo Ciudadano desarrollaron materiales de capacitación enfocados en la identificación de movimientos financieros inusuales, patrones de transacciones atípicas y otros indicadores de riesgo relacionados con posibles casos de explotación sexual y laboral.

Las sucursales bancarias también difundirán materiales informativos para ayudar a identificar señales tempranas de trata de personas y promoverán la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano, servicio que brinda orientación jurídica y psicológica, apoyo emocional y acompañamiento a víctimas las 24 horas del día, de manera gratuita, anónima y confidencial.