Banxico no cerró puerta a más recortes

A pesar de que el Banco de México (Banxico) considera mantener su principal tasa en 6.25 % por un tiempo prolongado, algunas instituciones creen que dejó la puerta abierta para futuros recortes.

Tal es el caso de Barclays y UBS, dos de las seis que anticiparon que Banxico bajaría la tasa en la reunión de la semana pasada.

“Si las expectativas de inflación se mantienen ancladas tras el ciclo de la Fed, Banxico tendrá margen para calibrar nuevamente recortes adicionales hacia la baja; por el contrario, si presiones cambiarias más agudas llegan a contaminar los precios, la autoridad monetaria tendrá que reevaluar su postura”, consideraron los economistas de UBS, Rafael de la Fuente, Andrea Casaverde y Roque Montero.

En tanto, Barclays interpretó la orientación que mencionó Banxico “sobre un periodo prolongado” como una pausa y no como una puerta cerrada a una mayor flexibilización.

“Esperamos otro recorte de 25 puntos base en marzo de 2027, seguido de una pausa en 6 %”, señalaron.