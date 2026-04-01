Bárcena supervisa limpieza en Veracruz tras derrame

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó que acudieron a Veracruz junto con la Secretaría de Marina (Semar), y otras autoridades con el fin verificar a los litorales del golfo de México.

Mediante redes sociales, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente , indicó que supervisaron las labores de limpieza y constataron las condiciones seguras de las playas.

“Recorrimos playas desde Coatzacoalcos a Barrillas, dialogamos con pobladores de Veracruz para escuchar sus preocupaciones e informar acciones de limpieza”, comentó Bárcena.

Acuerdan reunión

Abundó que acordaron una reunión con representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para atender las demandas.

También acudieron a Veracruz integrantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Estas acciones se dan luego del derrame de combustible que ha afectado a playas y lagunas a principios de marzo.