Millones de fragmentos de basura espacial de la empresa SpaceX, están llegando a la costa de Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas, los cuales, están provocando la muerte de especies como delfines y tortugas.

Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente de Conibio Global, dio a conocer que literalmente, el mar está “vomitando” restos del cohete que explotó el pasado 13 de noviembre.

Ibarra Rodríguez manifestó que, por la cantidad y el tamaño de las piezas, será imposible recogerlos todos, aunque han logrado documentar fragmentos de plástico blanco con cinta gris, cinta con caucho negro y piezas con pegamento azul, correspondientes a la pared interna del propulsor, mezclados con basura turística.

“Aún no es posible llegar hasta la boca del río, cerca del punto de la explosión, para verificar si hay piezas de mayor tamaño”.

Dijo que la evidencia confirma nuevamente la presencia de basura espacial de SpaceX en costas tamaulipecas.