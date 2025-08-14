Batea tribunal 17 impugnaciones por no haber pruebas

La Sala Superior del Tribunal Electoral bateó 17 impugnaciones contra la validez de distintos cargos de la elección judicial, argumentando que no se han presentado pruebas contundentes de elementos como los acordeones, y que no le corresponde buscar pruebas adicionales a las aportadas por los denunciantes.

Los proyectos fueron aprobados por tres votos a favor (Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata) y dos en contra (Janine Otálora y Reyes Rodríguez).

La magistrada presidenta, Mónica Soto, advirtió que las denuncias están basadas en dichos, que es insuficiente para determinar la nulidad de una elección.

“No hay pruebas, se está impugnando sólo con dichos y este Tribunal lo que ha hecho es cumplir con la normatividad que ha estado vigente en este proceso electoral judicial. Entiendo que pueda haber a quien le gustaría ir más allá, a quien le gustaría estar en un caso de anular elección, me parece que aquí no habría ningún obstáculo para, en su caso, proceder a la nulidad de una elección, siempre y cuando se aporten pruebas y no se deje al Tribunal Electoral en la condición de ser quien busque las pruebas o quien mande buscar más al INE”, subrayó la Presidenta.

Afirmó que las decisiones del Tribunal Electoral son conforme a la ley y la Constitución, por lo que no le corresponde buscar pruebas adicionales a los expedientes.

Uso de acordeones

El magistrado Felipe Fuentes señaló que en los juicios de inconformidad, el Tribunal no tiene la obligación de recabar las pruebas, en este caso, sobre el uso de acordeones en la elección.