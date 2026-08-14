BCS suma 186 casos de dengue

Baja California Sur registra 186 casos confirmados de dengue en lo que va del año, ubicándose en la quinta posición a nivel nacional con más casos, por lo que autoridades arrancaron ciclos de fumigación, especialmente en Los Cabos.

De acuerdo con el monitoreo epidemiológico publicado por el Gobierno de México, hasta la semana número 30, a inicios del mes de agosto, Sonora se ubica en el primer lugar con 992, Veracruz con 614 casos, le sigue Tabasco con 488, Sinaloa con 447 y BCS con 186.

La Secretaría de Salud indicó que de los 3 mil 685 casos confirmados en todo el país, el 74 por ciento corresponden a estas entidades.

En el caso de BCS, de la totalidad de casos, 107 corresponden a dengue con signos de alarma y 10 identificados como graves; 69 confirmados como no graves.

Con el registro de las primeras lluvias de la temporada en BCS, autoridades locales exhortaron a la población a mantener limpios sus patios y evitar la acumulación de agua.

La secretaria de Salud estatal, Ana Luisa Guluarte Castro, declaró que como medida preventiva la dependencia también arrancó las jornadas de fumigación en el municipio de Los Cabos, que concentra 74 casos, casi el 40 por ciento del total confirmado en la entidad.