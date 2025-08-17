﻿﻿
Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid

Agosto 17 del 2025
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador. Cortesía

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se mudó a España junto con su hijo Jesús Ernesto, según reportó el diario ABC.

Según reportes del periódico español, Gutiérrez Müller vivirá en el exclusivo barrio La Moraleja, que cuenta con jardines y campos de golf, mientras que su hijo, de 18 años, estudiará en la Universidad Complutense de Madrid.

En la nota titulada “La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid”, el medio recordó la polémica del 2019 cuando el expresidente López Obrador y su esposa exigieron a la corona española que admitiera “su responsabilidad histórica por ofensas realizadas durante la conquista” y exigió una disculpa pública, lo que generó tensiones entre los gobiernos de México y España.

