Beatriz Mojica dice que en Guerrero hay unidad y respaldo

La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Guerrero, Beatriz Mojica, afirmó que en la entidad hay unidad, ante diferencias con la exalcaldesa de Acapulco, Abelina López, por la elección de Morena.

Previo a la rendición de cuentas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Expo Mundo Imperial, la senadora morenista con licencia descartó que se mal intérprete su presencia como coordinadora en el evento de la mandataria federal.

“Yo vengo aquí como una ciudadana, y venimos a acompañarla a nuestra presidenta, aquí en los espacios en los que podamos participar. Al contrario, se trata de acompañarla, respaldarla a la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo al señalar que “es muy querida en Guerrero”.

“En Guerrero, que nadie se equivoque, vamos a caminar en unidad, la gente nos dio un amplio respaldo, y ese respaldo lo vamos a corresponder con trabajo, con diálogo para fortalecer la transformación”, sostuvo.

Hace un reconocimiento a Montiel

Después de encontrarse con la líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, Beatriz Mojica externó su reconocimiento a su compañera, quien también compitió por dicha coordinación estatal.

“Todo nuestro reconocimiento a nuestra presidenta Ariadna Montiel, que hace un gran trabajo todos los días, junto con Citlalli Hernández por fortalecer a nuestro movimiento Morena, y lo que nos corresponde como coordinadores es estar más bien en el territorio, estar en el diálogo permanente”, mencionó a este medio de comunicación.

Agregó que la unidad “no se construye de un día para otro”, más bien que se trata de “un diálogo permanente”.

A pesar de que dijo que se ha avanzado “en muchas cosas”, admitió, que Guerrero es un estado “muy rezagado”.

“De muchos rezagos, porque además tenemos una gran población indígena y afromexicana. Tenemos mucha esperanza porque nuestra presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo cosas, y desde el estado la gobernadora (Evelyn Salgado) también está coordinando”, comentó.