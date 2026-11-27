Un atole, un café, un té o un chocolate caliente no solo representan una tradición entre los mexicanos, también son aliados para enfrentar las bajas temperaturas, favorecer la hidratación y proporcionar una sensación de bienestar ante la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial para el periodo del 27 al 29 de noviembre, cuando se esperan temperaturas mínimas de entre menos dos y seis grados Celsius (°C), lluvias persistentes y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Las precipitaciones podrían alcanzar acumulados superiores a los 70 milímetros, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslaves.

Dónde se han registrado las temperaturas más bajas

Durante esta semana, el frente frío número ocho y la masa de aire ártico asociada provocaron un descenso de las temperaturas en la capital.

El miércoles 25 de noviembre, en el Ajusco, alcaldía Tlalpan, se registró una temperatura mínima de 7.7 °C, mientras que en San Miguel Topilejo el termómetro descendió hasta los 8.2 °C. En zonas de Benito Juárez se reportaron 12.5 °C.

El SMN pronostica para el viernes 27 de noviembre temperaturas máximas de entre 12 y 14 °C, mientras que para el sábado 28 las mínimas oscilarán entre los 3 y 5 °C en la zona urbana.

Las condiciones más severas se esperan en el Ajusco, la Sierra de Chichinautzin, Los Dinamos y las zonas boscosas de Cuajimalpa, Milpa Alta y Álvaro Obregón.

Bebidas calientes y alimentación

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) incluye entre sus recomendaciones para enfrentar la temporada invernal: “Toma bebidas calientes para que mantengas tu temperatura corporal”.

Las infusiones, los caldos, el ponche de frutas y el chocolate caliente son alternativas para incorporar líquidos durante los días de frío. Se recomienda moderar el consumo de azúcar, evitar temperaturas que puedan provocar quemaduras y prescindir de las bebidas alcohólicas, pues favorecen la pérdida de calor corporal.