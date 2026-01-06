Beca se amplía a 6 grados de primaria con apoyo extra

En 2026 la Beca Universal Rita Cetina se ampliará a la educación primaria pública, de primero a sexto grado, con un apoyo anual adicional de 2 mil 500 pesos por estudiante para útiles y uniformes con registro e inicio de asambleas informativas a partir de febrero, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Resaltó que el crecimiento del sistema de becas en los últimos siete años permitirá alcanzar una cifra superior a 22 millones de becarios.

En su oportunidad, la directora general del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), Pamela López Ruiz, informó que en el último año se consolidó la ampliación del programa a la educación media superior, bajo un esquema de operación similar al de educación básica, fortaleciendo la participación comunitaria y la mejora directa de los planteles.

Para este año, la titular de LEEN destacó que el presupuesto se incrementó a 26 mil millones de pesos, para atender a 9 millones 500 mil estudiantes de 78 mil 923 escuelas, de las cuales 72 mil 831 corresponden a educación básica, con 42 por ciento de cobertura, y 6 mil 092 a media superior con 51 por ciento, mediante recursos directos a los comités escolares de administración participativa.

Detalló que a partir de ayer lunes inició la entrega de un millón 53 mil 215 tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes de secundaria beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina registrados, mediante convocatorias en asambleas y con apoyos directos, sin intermediarios y sin contratiempos.

Detalló que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se implementa la beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes de educación superior en la entidad, con cobertura para todos los alumnos registrados, actualmente en proceso de emisión de tarjetas y con la entrega de los medios de cobro programada para el mes de febrero.