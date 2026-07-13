Becas garantizan educación hasta nivel superior

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Beca Gertrudis Bocanegra se otorgará a estudiantes de universidades públicas de Zacatecas, con lo que se garantiza en la entidad el derecho a una beca desde la educación básica hasta la superior; por ello, en septiembre iniciarán las Asambleas informativas en las universidades para informar sobre este apoyo.

“El día de hoy estamos anunciando que a todos los jóvenes que van en universidades públicas —entre el gobernador y nosotros— van a tener la Beca Gertrudis Bocanegra. A partir de septiembre inician las asambleas para explicarlo en las universidades públicas y es un esfuerzo conjunto. Y es una beca para transporte, para que por lo menos tengan el mínimo indispensable bimestral para poder transportarse, que siempre, pues es un gasto importante para los jóvenes.

“Todo lo que podemos hacer por las niñas, los niños, los jóvenes de México, lo vamos a hacer, a medida que vayamos avanzando vamos a seguir aumentando la Beca Gertrudis Bocanegra. O sea, en pocas palabras: si naciste en Zacatecas y estudias en Zacatecas, desde la primaria hasta la universidad, si estudias en la escuela pública, becas, becas, becas y más becas para ayudar a las mamás y a los papás de Zacatecas”, anunció.

En el evento, la jefa del Ejecutivo entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles a niños de primaria en Zacatecas, que consiste en un apoyo anual de 2 mil 500 pesos que se entregarán a partir del próximo mes de agosto.

Recordó que después de primaria, los estudiantes tendrán acceso a la Beca bimestral Rita Cetina; posteriormente a la Beca Benito Juárez en preparatoria y ahora para educación superior con la Beca Gertrudis Bocanegra para el transporte público de los universitarios, que se suma a la construcción de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, puntualizó que en Zacatecas suman 180 mil 627 estudiantes que reciben alguna de las Becas para el Bienestar, con una inversión de más de mil 600 mdp, a los que se sumarán 83 mil 353 niñas y niños de primaria de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares.

Compromiso con la educación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reivindicó su compromiso con la educación y aseguró que es por lo que se trabaja en la llamada cuarta transformación.

“Educación, educación, educación y más educación es por lo que trabajamos en la cuarta transformación de la vida pública de México”, dijo al reconocer el esfuerzo que hacen las madres y los padres de familia.

“Hay gobiernos que quitan y hay gobiernos que damos. Y nosotros somos gobiernos que le damos al pueblo”, añadió la titular del Ejecutivo federal, quién destacó la Beca Rita Cetina.

Ante las manifestaciones de de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Zacatecas en uno de sus eventos, reconoció al magisterio por todo el esfuerzo que hacen por las y los estudiantes.

Sheinbaum Pardo resaltó que la Pensión Mujeres Bienestar no es una dádiva sino un derecho al que tienen acceso todas las mexicanas al cumplir 60 años, lo que demuestra que llegaron todas las mujeres a la Presidencia de México.

“Este programa no es una dádiva, no es un apoyo nada más, es un derecho para todas las mujeres mexicanas, cuando se cumplen 60 (años), Pensión Mujeres Bienestar, para todas de las 32 entidades de la República, cualquier lugar, por más apartado que esté, si hay una mujer de 60 años, recibe Pensión Mujeres Bienestar”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo recordó que una vez cumplidos los 65 años, las mujeres tienen pase automático a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Agregó que la Cuarta Transformación impulsa los derechos del pueblo de México, a través de las Pensiones y Programas para el Bienestar como la beca Benito Juárez, la Beca Rita Cetina, Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar o Sembrando Vida.

Reiteró su apoyo y defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos. “México es un país grandioso y las mexicanas y mexicanos somos trabajadores aquí en nuestro país y también allá del otro lado, en los Estados Unidos, las mexicanas y mexicanos son héroes y heroínas de la patria, aquí y del otro lado de la frontera”, concluyó.