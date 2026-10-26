Bendicen cosecha de cempasúchil con ritual prehispánico

A unos días de la celebración del Día de Muertos, productores de flores de San Francisco Putla, en Tenango del Valle, bendijeron el cempasúchil y el alelí mediante una ceremonia prehispánica, previo al corte que comenzará este domingo y marcará el inicio de la temporada de venta. Este año, los 700 productores de San Francisco Putla sembraron 400 hectáreas de flores, de las que esperan obtener más de 500 manojos de ocho kilos cada uno. La mayoría de las familias de San Francisco Putla se dedica al cultivo de flores, una actividad que ha pasado de generación en generación.