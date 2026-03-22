Benito Juárez vive en la Cuarta Transformación

En el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el Benemérito de las Américas vive en la Cuarta Transformación de la vida pública de México, ya que su legado fortalece y recuerda que la soberanía no se negocia, y en ese marco, firmó el decreto por el cual se reconoce a Margarita Maza como primera embajadora histórica de México.

“A nosotros orgullosamente su legado nos fortalece con enorme ímpetu, nos recuerda que la soberanía no se negocia, que la justicia no se simula, que la igualdad ante la ley nunca se posterga; nos recuerda que las decisiones que transforman a una nación no son fáciles, pero son siempre necesarias. Hoy México enfrenta nuevos desafíos, diferentes en su forma, pero igualmente profundos y frente a ellos el ejemplo de Juárez nos orienta, nos enseña que gobernar es decidir con principios, que transformar es enfrentar resistencias, que servir al pueblo implica, con honestidad y valentía, servir al pueblo, sencillamente eso.

Hoy, desde este México plural, diverso, que sigue construyendo su camino, reafirmamos su legado, Juárez vive en cada escuela pública, vive en cada acto de justicia, vive en cada comunidad que defiende su dignidad, vive en cada decisión que pone a México por encima de cualquier interés particular: Juárez vive en la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, aseguró desde la explanada municipal de Guelatao de Juárez, Oaxaca.

El Ejecutivo federal destacó que el decreto que reconoce a Margarita Maza como la primera embajadora histórica de México resalta su papel como mediadora con el gobierno de Estados Unidos durante la invasión francesa y como parte de la reivindicación de las mujeres en la historia, que se realizará en cada año de su gobierno.

Conmemora 220 aniversario del natalicio de Benemérito

La presidenta conmemoró el 220 aniversario del natalicio del expresidente Benito Juárez García en la explanada del municipio de Guelatao.

Ante la actual relación con Estados Unidos, la titular del Ejecutivo federal mencionó que Juárez recuerda que la soberanía no se negocia.

“Juárez vive en cada escuela pública, vive en cada acto de justicia, vive en cada comunidad que defiende su dignidad, vive en cada decisión que pone a México por encima de cualquier interés particular”, dijo.

“¡Juárez vive en la cuarta transformación de la vida pública de México y en nuestro afán de seguir luchando contra los privilegios en el poder y de aquellos que están por encima de la ley”, expresó.

Declaró que el Benemérito de las Américas es el presidente que hasta la fecha sigue causando molestia a los conservadores con sus enseñanzas.

Externó que Juárez sigue marcando el rumbo de la nación y es hablar del origen moral de la República.

Al hacer un repaso histórico y las acciones del Benemérito de las Américas, Sheinbaum recordó que Benito Juárez fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mencionó que un indígena, Hugo Aguilar, ocupa actualmente ese cargo.

Recordó que Juárez brindó un sólido respaldo a la independencia de Cuba, además que ayudó a los cubanos: “Reivindicamos el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación”.

Como parte del acto, la presidenta Sheinbaum Pardo también develó en Guelatao una estatua de Margarita Maza Parada.

Además, se develó un billete de Lotería en honor a la esposa del expresidente Juárez y se canceló una estampilla postal.

El gobernador Salomón Jara Cruz recordó el ejemplo y legado de Juárez: “Nos enseñó que la dignidad y soberanía son nuestra principal fortaleza (…)”.

Salomón Jara declaró que Juárez y Maza son ejemplos de que la soberanía no se negocia y que el destino de la nación se decide desde la voluntad del pueblo de México, ante presiones externas.

Externó a la titular del Ejecutivo federal respaldo total porque, como Margarita Maza, “no le tiene miedo al camino y nos guía con sabiduría y liderazgo”.

Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica, resaltó también la figura de Maza Parada al ser declarada embajadora histórica de la República mexicana.