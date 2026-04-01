Bermúdez Requena comparece ante juez

Un juez de control de Villahermosa dictó prisión a Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, presunto líder de “La Barredora”, por el delito de desaparición forzada de personas que la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) le imputó ayer martes.

El exsecretario de Seguridad Pública de la entidad compareció por videoconferencia desde el penal del Altiplano, donde esta preso desde septiembre del año pasado, en audiencia sobre un nuevo proceso penal en su contra.

Durante la diligencia, el juez de control le ratificó la prisión preventiva y concedió a la defensa del exmando policiaco la ampliación del plazo constitucional para resolver situación jurídica.

Por lo que, será el 4 de abril que cuando el juez de la causa determine si vincula a proceso a Bermúdez Requena, por el delito de desaparición forzada de personas.