El presidente Andrés Manuel López Obrador contó cómo fue que eligió a Lenia Batres como nueva ministra de la SCJN, luego de que en el Senado no fuera electa ninguna de las mujeres que envió en dos ternas.

En su conferencia mañanera del viernes, contó que se reunió con Lenia Batres y con Bertha Alcalde Luján, otra de sus propuestas. Refirió que ambas obtuvieron la votación más alta en el Senado: “Les dije a las dos: ayúdenme, cómo le hacemos, estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo, yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos, pero son 15 años (…). Y Bertha me dijo: Presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo, yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla”.