Al manifestar que “no podría tener un mejor socio y aliado que usted”, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, agradeció a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, su cooperación en el tema migratorio, además de garantizarle trabajar “codo a codo” en el combate al tráfico de armas y al narcotráfico, especialmente contra el fentanilo.

En el encuentro bilateral que sostuvieron este viernes en el marco de la Cumbre de líderes APEC 2023, Joe Biden reconoció que no es fácil el tema migratorio por los niveles históricos que se han visto, por lo que reconoció la ayuda de López Obrador.

“Lo hemos visto en nuestra cooperación en materia de seguridad, estamos trabajando. Estamos trabajando codo a codo para combatir el tráfico de armas, combatir y abordar el crimen organizado y abordar la epidemia de opioides, incluido el fentanilo”, dijo.

Joe Biden también reconoció el liderazgo que ha tomado López Obrador en la región latinoamericana sobre el tema migratorio, y en donde destacó que su gobierno ha abierto una cantidad histórica de vías legales para la migración.

Bromea con Obrador en Cumbre de APEC

Y a manera de broma, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le confesó a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, una “preocupación” tras la cena que ofreció la noche del jueves a los líderes de la Cumbre de líderes APEC 2023.

En su discurso inicial en el encuentro bilateral que sostuvieron en San Francisco, California, el mandatario estadounidense le comentó:

“Qué gusto verte de nuevo. Tuvimos una cena anoche. Te lo dije, te sentaste a un lado de mi esposa, estuviste tan cautivador que me estaba preocupando que le gustaras más que yo”.

“It’s good to see you again. We had dinner last night. I told you -you sat next to my wife- you were so captivating; I was worried she liked you more than she likes me now. I don’t know”.

Tras estas palabras, el presidente mexicano esbozo una leve sonrisa ante la confesión de su homólogo.