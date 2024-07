Biden descarta abandonar candidatura

El presidente Joe Biden, que lucha por salvar su intento de reelección, dijo el viernes desafiante que descartaba “por completo” abandonar su candidatura para las elecciones de 2024, después de terminar una entrevista crucial en una cadena de televisión en la que cada una de sus respuestas seguramente será analizada en busca de pruebas de su competencia y aptitud para postularse a un cargo.

Declaró en una entrevista con la cadena ABC que el debate fue un “mal episodio”, pero que “no hay indicios de ninguna condición grave”. Remarcó: “Me sentía fatal” durante el debate.

“Estaba agotado”, declaró el demócrata de 81 años, cuando el periodista George Stephanopoulos le preguntó si había visto los 90 minutos de confrontación después del debate, él contestó: “creo que no”.

“Los médicos que estaban conmigo me preguntaron si me habían hecho una prueba de Covid porque estaban tratando de averiguar qué me pasaba. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya sabes, un virus. No la tenía. Simplemente tenía un resfriado muy fuerte”.

Soy candidato y voy a ganar de nuevo

Por lo anterior, Joe Biden dijo ser consciente de quienes se preguntan si va a seguir adelante con su candidatura y le reprochan ser demasiado mayor a sus 81 años, “esta es mi respuesta. Me presento y voy a ganar”, dijo ante una audiencia favorable.

El mandatario recurrió también al humor, “sé que aparento 40”, señaló preguntando a los presentes si estos piensan que es demasiado viejo como para vetar las armas de asalto, proteger la Seguridad Social o ganar a Trump; “lo gané en 2020 y lo volveré a hacer”.