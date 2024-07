Biden descarta bajarse de la contienda electoral

El presidente estadounidense, Joe Biden, se declaró dispuesto a debatir nuevamente con el candidato presidencial republicano, Donald Trump, en septiembre, pero rechazó confrontarse antes, como pide el magnate.

En una entrevista con Lester Holt para NBC News, Biden dijo que lo ocurrido en el debate del 27 de junio fue una “muy mala noche”, una que no planea repetir, pero, con una actitud combativa, cuestionó a los medios por no enfocarse en las mentiras que dijo el republicano en el debate.

“¿Por qué no hablan de las entre 18 y 28 mentiras que dijo? Veintiocho veces, está confirmado, mintió en el debate. Yo tuve una mala, mala noche. No me sentía bien. Y lo arruiné”, dijo Biden. Cuando Holt aseguró que sí han hablado de las mentiras de Trump, el presidente reviró: “No, no lo han hecho”. El periodista le dijo que le haría llegar las veces en que han hablado del tema.

Biden subrayó que no va a bajarse de la contienda. “14 millones de personas votaron por mí como nominado”, explicó.

Reconoció las dudas que hay por su edad, pero insistió en que “llevo mucho tiempo haciendo esto. La idea de que soy el viejo, lo soy. Soy viejo. Pero sólo soy tres años mayor que Trump, número uno. Y número dos, mi agudeza mental ha sido bastante buena. En tres años y medio he hecho más que cualquier presidente en mucho, mucho tiempo. Así que estoy dispuesto a ser juzgado por eso”.

Holt le preguntó si el atentado que sufrió Trump en la campaña cambia la trayectoria de la misma. Biden dijo: “No lo sé. Y tú tampoco”.

Sin embargo, defendió hablar sobre la “amenaza a la democracia” que representa Trump. También dijo confiar en el Servicio Secreto, pese a los cuestionamientos por su accionar durante el atentado. “Me siento seguro” con ellos.