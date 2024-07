Biden llama a Kamala “vicepresidente Trump”

El presidente Joe Biden declaró “vicepresidente Trump” cuando debió decir “vicepresidenta Harris”, en la conferencia en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Washington.

Le preguntaron si le preocupaba la capacidad de la vicepresidenta Kamala Harris para vencer al exmandatario y virtual candidato republicano, Donald Trump, en caso de que fuera elegida para competir contra él.

“No habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si no estuviera calificada para ser presidenta”, dijo el mandatario.

Biden expresó su confianza en la vicepresidenta, al afirmar que no la habría elegido como su compañera de fórmula en las elecciones de 2020 si no estuviera convencido de que podría ejercer el cargo de la presidencia “desde el principio”.

“No la habría elegido si no hubiera pensado que estaba cualificada para ser presidenta desde el principio. No me ando con rodeos en eso. Ella está cualificada para ser presidenta”.

Trump se burló este jueves en directo de la rueda de prensa del presidente.

“¡Buen trabajo, Joe!”, dijo el expresidente en su red Truth Social. Ambos deben enfrentarse en las elecciones presidenciales de noviembre.

Este jueves, el presidente estadounidense ofreció una conferencia de prensa en medio de presiones para abandonar la candidatura para reelegirse como presidente de Estados Unidos.

Tras el desempeño del ejecutivo estadounidense durante el debate presidencial con su rival, Donal Trump, Biden se enfrenta a una oleada de críticas y presiones para que abandone la campaña y dé pie a otro candidato que pueda hacerle frente al expresidente republicano.