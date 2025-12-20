Bienestar, seguridad e inversión; deseos de CSP

Al ser cuestionada sobre sus deseos para el próximo año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su principal anhelo para 2026 es continuar trabajando por el bienestar del pueblo de México, al que definió como el origen, destino y objetivo central de su gobierno.

La mandataria señaló que la llamada transformación del país aún se encuentra en proceso de consolidación, al recordar que apenas se cumplen siete años desde su inicio.

En ese sentido, adelantó que el próximo año estará marcado por un impulso relevante a la inversión pública, como parte de la estrategia para fortalecer el desarrollo nacional.

La presidenta indicó que otro de los ejes centrales de su agenda para 2026 será el tema de seguridad, al que calificó como un objetivo permanente del Estado mexicano.

Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno con los derechos sociales, particularmente en áreas como educación, salud, vivienda y los programas de bienestar.

Pide que Cabeza de Vaca “regrese lo robado”

Y luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) nombró al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como su representante en la región de América del Norte, y de que legisladoras y militantes de Morena presentaran posteriormente denuncias ante la Fiscalía, la presidenta señaló que corresponde a las autoridades ministeriales dar seguimiento al caso.

Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria se refirió a los señalamientos en contra del exmandatario estatal y subrayó que cualquier asunto relacionado con presuntos delitos debe atenderse en las instancias correspondientes.

“Regrese lo robado al Instituto Nacional para Devolver al Pueblo, tiene que responder la Fiscalía. A ellos les corresponde”, expresó Sheinbaum.

Embajada a Gertz Manero es reconocimiento por su trabajo

Y al ser cuestionada sobre su propuesta de nombrar al exfiscal Alejandro Gertz Manero como embajador de México en un “país amigo”, respondió que fue en reconocimiento por su trabajo hecho al frente de la FGR, y que fue “un acuerdo entre los dos”.

En Palacio Nacional, la mandataria federal reveló que en una reunión ella le propuso al exfiscal irse como embajador de México y confió que “lo va a hacer muy bien”.

En otro tema, al manifestar que “ojalá pague”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague los 51 mil millones de pesos (mdp) que tienen en adeudos fiscales sus empresas.

La Mandataria federal señaló que es importante que la población mexicana conozca que los adeudos fiscales de las empresas de Grupo Salinas datan desde 2008.

Señaló que conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales, el Grupo Salinas podrán solicitar ajustes a la baja de hasta 39 %, dependiendo del esquema y orden de pago que elijan.

Acapulco se transforma

Y a través de un enlace desde Acapulco, Guerrero a Palacio Nacional, la presidenta encabezó la inauguración de la rehabilitación urbana de la costera Miguel Alemán, que forma parte del programa Acapulco se Transforma Contigo.

“Hemos estado haciendo una serie de intervenciones en la costera que son parte de Acapulco se Transforma Contigo, ese plan que hicimos después del huracán John y ahora para las vacaciones de diciembre van a encontrar muy bonita la costera”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Sheinbaum entrega 10 trenes de pavimentación

En otro tema y como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, Sheinbaum Pardo hizo entrega de 10 trenes de pavimentación a los municipios de Tlalnepantla, Chimalhuacán, Chalco y Valle de Chalco.

Destacó la presidenta las capacidades que se pueden generar en los municipios, en los estados y en la federación, “para que con los propios trabajadores de SICT, del estado, de los municipios, se pueda repavimentar; evidentemente, pues se generan capacidades y además se ahorra mucho dinero”.