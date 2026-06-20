Binomio canino detecta ladrillos de cocaína

La Secretaría de Marina (Semar) informó que personal de la dependencia localizó y aseguró cinco bultos con 139 ladrillos que contenían un peso aproximado de 137 kilos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que cinco personas de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidas.

Durante las acciones se inspeccionaron los contenedores transportados a bordo de la embarcación y con apoyo de un binomio canino especializado en detección de narcóticos, se identificaron irregularidades en una carga comercial, donde finalmente encontraron ocultos cinco bultos que contenían la presunta droga.

La Semar informó que como resultado del decomiso fueron detenidas cinco personas extrajeras de nacionalidad ecuatoriana, presuntamente involucradas en estos actos ilícitos. Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público (MP) para las investigaciones del caso.