Binomio canino halla metanfetamina en el AICM

Con apoyo del binomio canino “Espartacus”, personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Marina Armada interceptaron un paquete postal con aproximadamente 367 gramos de metanfetamina, ocultos en tres bases de carga para controles de videojuegos, en la sección aduanera del Centro Postal Mecanizado de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La droga tenía como destino Reino Unido y estaba en seis envoltorios, informó la Secretaría de Marina (Semar).

La dependencia precisó que el aseguramiento se realizó durante labores de revisión y vigilancia del personal, que utilizó equipos de inspección no intrusivos de rayos X, mediante los cuales identificó imágenes con formas irregulares y diferentes densidades.

Ante estos indicios, afirmó la Semar, se solicitó el apoyo del binomio canino “Espartacus”, que alertó sobre el contenido del envío.